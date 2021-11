Covid-19 ⟩ Potēšanās temps Latvijā samazinājies

Laikā no 11.oktobra Latvijā nedēļā vidēji tiek vakcinēti vairāk nekā 80 000 cilvēku, tādējādi dienā sapotējot vairāk nekā 10 000 cilvēku.

Ja oktobra vidū vakcinācijas temps un attiecīgi arī vakcinācijas aptvere pieaugusi uz pirmreizējās potēšanās rēķina, tad pēdējo divu nedēļu laikā 10 000 vakcinācijas epizodes dienā tiek sasniegtas pamatā otro devu dēļ. Nedēļā no 11.oktobra pirmo poti saņēma kopumā 41 419 cilvēki, no 18. oktobra - 47 220 cilvēki, no 25.oktobra - 37 892 cilvēki, savukārt pirmajā novembra nedēļā tādu bija jau 27 017 cilvēki. Šonedēļ pirmajās četrās dienās pirmo poti saņēmuši nepilni 13 000 cilvēku.