FOTO ⟩ Šovakar tiks noskaidrots "Lauku sētas" uzvarētājs

To visu no malas, zvilnot atpūtas krēslos ar popkornu rokās, vēros arī īpašie viesi – Youtube kanālā populārais duets "Netiklabi", kas ir arī lieli "Lauku sētas" fani. Diemžēl "Instagram" zvaigzne Marta pirmajā uzdevuma paliek pēdējā un no cīņas izstājas. Nez kā viņai būtu veicies nākamajā fināla uzdevumā, kas izrādās vēl grūtāks, to mēs nekad neuzzināsim, jo Martai "Lauku sēta" jāpamet nekavējoties. Nu cīņu turpina divas dāmas un divi vīri.