Turcijas nacionālā aviosabiedrība vairs nepārdos sīriešiem un irākiešiem biļetes lidojumiem uz Minsku

"Es to varu apstiprināt pēc produktīvas tikšanās šorīt ar Turcijas vēstnieku Lietuvā," ceturtdienas vakarā sociālajā tīklā "Facebook" ierakstīja ministrs, nesniedzot detalizētāku informāciju par Ankaras spertajiem soļiem.

Savukārt Baltkrievijas nacionālā lidsabiedrība "Belavia" paziņojusi, ka, izpildot Turcijas varasiestāžu rīkojumu, tā no ceturtdienas reisos no Turcijas uz Baltkrieviju vairs neuzņem Sīrijas, Irākas un Jemenas pilsoņus, kuri var saņemt atpakaļ naudu par iegādātajām biļetēm. Par to vēsta aģentūra "Interfax".