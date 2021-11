FOTO ⟩ "X Faktoru" arī šonedēļ nākas pamest uzreiz diviem dalībniekiem

Šova dalībniekam Eduardam Rediko izkrita tā laimīgā loze uzstāties 2. tiešraidē kā pirmajam. Viņš izpildīja Sema Smita dziesmu "Writings on the wall" no DžeimSa Bonda sāgas filmas "Spektrs". Pats Eduards atzina, ka X Faktors dod lielisku iespēju izpildīt dažāda stila dziesmas un cerēja, ka skatītāji sajuta šīš emocijas. "Diezgan nopietns pieteikums šī vakara koncertam, Reini, man skauž, ka Tev ir šāds dalībnieks," tā atzina Aija Auškāpa.

Ar emocionālu priekšnesumu šova turpinājumā uz skatuves kāpa Loreta Klibiķe, kas, tērpusies elegantā tērpā, dziedāja Bruno Mars dziesmu "When I was your man". Loretas mentors Intars Busulis atzina, ka pie visa var piestrādāt, bet pats galvenais viņai esot. "Sarežģītākais bija tikt pāri visām emocijām," apgalvo Loreta.

Edgaram Kārkliņam šoreiz talkā nāca viņa ģitāra, kas palīdzēja veiksmīgi izpildīt grupas Obadiah dziesmu "Hey ya". Reinis Sējāns atzina, ka viņam šī dziesma patika uz 25%, savukārt Edgara mentors Intars izteica cerību, ka nākamreiz būs labāk.

Kā nākamie uz skatuves kāpa grupa Audiokvartāls, kas šoreiz bija lielākā sastāvā nekā iepriekšējā tiešraidē – viņiem uz skatuves pievienojās saksofonists un trombonists. Šādā kuplā pulkā puiši izpildīja Harija Stailza dziesmu "Watermelon sugar". Žūrija bija skarba un šo priekšnesumu vērtēja kā nepārāk izdevušos. "Tādas divējādas sajūtas – tad bija, tad nebija. Man jau liekas, jūs varat labāk. Viss bija ļoti labi, bet līdz galam mani nepārliecināja," teica Intars Busulis.

Olga Palušina šoreiz bija pavisam citādāka nekā šova pirmajā tiešraidē. Šādu stila maiņu pieprasīja Džastina Timberleika dziesma "Cry me a river". Šoreiz viņai uz skatuves pievienojās arī dejotāji, kuru solim pievienojās arī Olga. Aija Auškāpa apgalvoja, ka Olga ļoti izjusti stāstīja par cilvēku sajūtām šajos šķiršanās brīžos.

Šova skatītāju viena no favorītēm Diona Liepiņa šoreiz izpildīja Pink dziesmu "Just give me a reason". "Tev ļoti labi skan un ar dziesmu tu ļoti labi tiki galā. Gribētos vienīgi redzēt, ka sirds dzied vairāk," tā Marats Ogļezņevs.

Savukārt Deniels Bērziņš skatītājus un žūriju iepriecināja ar britu dueta Hurts dziesmu "Stay". Ar šo dziesmu viņš vēlējās skatītājiem nodot vēstījumu, ka sakāmais ir jāsaka tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams, pat tad, ja tas ir ļoti grūti. "Ļoti pārdomāts, estētisks un Tev radniecisks noformējums. Tu mani ievilki savā pasaulē," savu sajūsmu par priekšnesumu pauda Reinis Sējāns.

Grēta Grantiņa šonedēļ pārsteidza ar emocionālu priekšnesumu un dziesmas vēstījumu. Viņa izpildīja Džona Ledženda dziesmu "Ordinary people". Aija Auškāpa šo priekšnesumu vērtēja kā brīnišķīgu, bet Reinis Sējāns priekšnesuma laikā pilnībā iegrima dziesmā.

Skatītāju mīlulis Viktors Buntovskis saglabāja savu mieru arī šajā tiešraidē un izpildīja romantiko grupas Passenger dziesmu "Let her go" un piecēla kājās gan Reini Sējānu, gan Intaru Busuli. "Ak, šis burvīgais raidījums. Šo varētu likt sadaļā "Latvija var". Šodien ir tava diena un tev noticēju," atzina Intars Busulis.