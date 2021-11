Ko sola zvaigznes? Nedēļas horoskops no 15. līdz 21. novembrim

Darbā gaisotne nedaudz saspringta. Kolēģiem var būt atšķirīgi viedokļi par to, kā atrisināt sarežģītus jautājumus. Neiesaisties strīdos, ja tavos spēkos nav situāciju ietekmēt, bet labāk domā par jauniem projektiem un izaugsmes iespējām. Vari likt priekšniecībai noprast, ka esi pelnījis paaugstinājumu. Svētku brīvdienās burvīgs laiks sirsnīgam pasākumam ģimenes lokā. Ja iespējams, pulcē savus mīļos pie svinīga mielasta galda. Ja nē – tad prieku sagādās arī tikšanās tiešsaistē. Pārējo laiku velti atpūtai un dari to, ko kāro sirds.

Šonedēļ mēness aptumsums, kas astronomiski vienmēr sakrīt ar pilnmēnesi. Šis mūsu zemes pavadonis mēdz ietekmēt Vēža dvēseles stāvokli. Jāsargās no sakāpinātām emocijām un to iespaidā nevajag pieņemt lēmumus – it īpaši profesionālajās lietās. Godprātīgi paveic darbu un neiesaisties attiecību skaidrošanā. Taču ir burvīgs laiks, lai parūpētos par saviem mīļajiem, dāvātu sirds siltumu un pretī saņemtu to pašu. Ģimene ir pirmajā vietā, un savējo atbalsts nenovērtējams. Valsts svētkos pacilājošs noskaņojums un sirsnīga komunikācija ar tuviniekiem.