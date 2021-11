18. novembrī kultūras pasākumi Rīgā notiks gan klātienē, gan tiešsaistē

17.novembrī koncertmeditācijai "In urbe, in urbe manere oportet" varēs ļauties, skatoties ierakstu no Rīgas Sv. Pētera baznīcas, kur tiks atskaņota komponista Uģa Prauliņa darbs "Odi Et Amo", kas veltīts Latvijai un Rīgas Sv. Pētera baznīcai un guvis starptautisku atzinību, kā arī 1999.gadā atzīts par Gada ierakstu Latvijā. Muzikālo ceļojumu paspilgtinās U. Prauliņa stāstījums.