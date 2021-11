No pirmdienas Austrijā spēkā stāsies mājsēde nevakcinētajām personām

No aptuveni deviņiem miljoniem austriešu vakcinējušies ir tikai 65%, kas ir mazāk nekā Eiropas Savienības ( ES ) vidējais rādītājs - 67%.

"Situācija ir nopietna (..). Mēs to nedarām ar vieglu sirdi, taču tas diemžēl ir nepieciešams," žurnālistiem atzina Šallenbergs.

Personām, kas pārsniegušas 12 gadu vecumu un nav vakcinētas vai pārslimojušas Covid-19 , no pirmdienas būs atļauts pamest savas mājas tikai, lai iegādātos pirmās nepieciešamības preces, pavingrotu vai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Paredzams, ka nevakcinēto mājsēde tiks apstiprināta arī parlamentā, kur Šallenberga vadītajai konservatīvo un zaļo koalīcijai ir vairākums. Balsojums par to gaidāms jau svētdien.

Vienlaikus Vīne no pirmdienas kā pirmā Eiropas Savienībā (ES) uzsāk to bērnu vakcinēšanu pret Covid-19, kas ir vecumā no pieciem līdz 11 gadiem.