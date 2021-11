FOTO un VIDEO ⟩ "Viņa dzemdēja uz guļammaisa." Polijas pusē nokļuvušie migranti sevi uzskata par laimīgajiem

Polijā nokļuvušie migranti stāsta par nežēlību no baltkrievu robežsargu puses. Viņi ar skarbām metodēm cilvēkus dzen pāri robežai.

Jau vairākas nedēļas Polijas – Baltkrievijas robeža ir mediju uzmanības epicentrā. Dramatiskie video, kurus soctīklos izplata migranti, Baltkrievijas propagandas kadri ar ēdiena izsniegšanu un Polijas valsts iestāžu drona video – informācijas ir ļoti daudz, bet katra puse to pasniedz, vadoties no savām interesēm. Žurnālistiem piekļuve pat vairākus kilometrus no pierobežas ir liegta.