VIDEO ⟩ Raidījums: Patlaban SAB un Valsts drošības dienesta apvienošana netiek plānota

Gandrīz visām lielajām būvfirmām SAB atņēmis Industriālās drošības sertifikātu. Bez tā kompānijām ir liegti apjomīgi būvniecības objekti, kas saistīti ar valsts drošības sfēru. SAB to izdara jau 2017. gadā, kad publiski vēl nav zināms par būvniecības karteļa lietu. KNAB firmu birojos kratīšanas rīko 2 gadus vēlāk.

Visnepatīkamāko skandālu izraisa bijušā SAB darbinieka Aigara Sparāna aizturēšana. To veic Valsts drošības dienests. Iemesls - aizdomas par korupciju un valsts noslēpuma izpaušanu. Medijos izskanējušas aizdomas par Sparāna pārāk ciešiem kontaktiem ar noziedzīgās pasaules pārstāvjiem.

No vairākiem avotiem "Nekā personīgi" noskaidrojis, ka Maizītis līdz pēdējam uzticējies Sparānam. Punktu pielicis kāds notikums, kad uz Latviju, vētīt mūsu šaubīgās komercbankas, brauca ASV Finanšu ministrijas sekretāra vietnieks terorisma finansēšanas jautājumos Maršals Bilingslijs. Viņš esot atteicies no tikšanās ar Maizīti. Amerikāņi uzskatīja, ka Sparāna dēļ informācija no biroja varētu noplūst. ASV vēstniecībai bijusi arī sava loma, kāpēc dažus mēnešus vēlāk Sparāns devies pensijā.