VIDEO ⟩ "Mēs pasakām, ka tie, kas nevakcinējās, pareizi darīja." Kā notika valdības diskusijas oktobra sākumā par Covid-19 ierobežojumiem

"Slimnīcās vietu tāpat nepietiks, līdz ar to es esmu pilnībā par lauka hospitāli. Tātad uztaisīt hospitāli un paziņot, ka, piemēram, visi, kas ir nevakcinēti, būs šajā lauka hospitālī, un tie cilvēki, kas ir vakcinēti, būs vispārējās slimnīcās.

Plus viennozīmīgi arī nevakcinētie maksā par savu ārstēšanu. Ļoti labs Anitai priekšlikums, ka izstādām rēķinu, pēc tam skatāmies, varbūt atlaižam daļu kaut kādā veidā," tā Reirs.

"Jauki, ka mums tādi dati ir, bet skaidrs, ka šai analīzei, lai viņa būtu pilnīgi perfekta, tur vēl trūkst sabiedrības noskaņojums, sabiedrības izturētspēja, kāda tā ir šobrīd, un citi faktori. Tā savā ziņā ir viltus dilemma, jo, paskatoties uz to situāciju, kāda ir pierobežā ar resursiem …" tā Plešs.

"Ja mēs daudz maz ticam tiem modelēšanas rezultātam, paskatoties uz tādu bildi, kuru premjers nokomentēja, kamēr mediķi vēl bija klāt, protams, ka mums nav variantu. Lēmumu pieņemšana ir neiespējama savādāk. Kā var paskaidrot, ka valdība pieņēmusi citu lēmumu, izņemot to, kurā ir mazākais nāvju skaits," tā Pavļuts.

Savukārt tagad, dzirdot visu to, ko pārējie kolēģi saka, un man nav mazsvarīgs arguments par to, kas notiks ar motivāciju vakcinēties. Man galīgi nav mazsvarīgs jautājums, vai mēs pēc trīs nedēļām no tā cietā scenārija nokāpt varēsim. Es piekrītu premjeram, ka, ja mēs sāksim ar mīkstāku variantu un tās līknes ies uz augšu, un izskatīsies, ka mēs esam gājuši mīkstāko ceļu un mēs novēloti ieviesām stingrākus pasākumus, tāpat būs slikti mēs, tas nu ir fakts.