Deinstitucionalizācija ⟩ Pandēmija cilvēkus "ieslēdz" aprūpes centros

"Kamēr pastāvēja tikai tāds divpusējs – vai nu man ir valsts sociālās aprūpes centrs vai man nav nekā – droši vien izvēlējās to ceļu, vai arī mēģināja, tā teikt, pierakstīt cilvēkam lielākas veselības problēmas, nekā viņas ir, lai viņi nokļūst valsts sociālās aprūpes centrā. Nu, tagad ar visu deinstitucionalizācijas procesu, katram būtu individuāli jāvērtē un jāsaņem tāds pakalpojums, kāds viņam ir visnepieciešamākais. Bet nu protams, te gan resursi gan iespējas ir jāsalāgo ar to, kas ir realitātē," saka I.Alliks.

Viņš arī piebilst, ka tur, kur tiek atvērti grupu dzīvokļi, arī aprūpes centra “Zemgale” klienti dodas patstāvīgā dzīvē. "Šogad ir daudz. Tuvu 20 klientiem, kas ir devušies patstāvīgā dzīvē. Un kovida apstākļi ir viens no tiem faktoriem, kas to ir veicināja," viņš secina.

Par grupu dzīvokļu izvedi atbild pašvaldības. Jelgavā norāda, ka tie jau iepriekš pilsētā atvērti un tajos mīt 14 cilvēki, bet jauni ar Eiropas fondu atbalstu būs nākamajā gadā. Tajos vieta būšot arī Mārītei un citiem strādājošajiem aprūpes centra "Zemgale" klientiem. Arī ar to gan būs par maz, jo vietas plānotas 16, bet uz tiem varētu pretendēt 25 cilvēki – ne tikai no centriem, bet arī no ģimenēm. Taču vēl nākamo dzīvokļu ierīkošana būs atkarīga no pieejamā finansējuma.