Pagājušajā nedēļā vakcinācijas temps saglabājies augsts, taču būtiski sarūk pirmo pošu saņēmēju skaits

Tomēr pirmo pošu saņēmēju skaits pēdējās nedēļās strauji rūk, un eksperti iepriekš norādījuši, ka šāda tendence signalizē par potenciāli gaidāmu kopējās vakcinēšanās aktivitātes sarukumu. Pagājušajā nedēļā kopumā tikuši veikti ap 80 000 pošu pret Covid-19 un ap 20 000 no tām bija pirmās potes. Salīdzinoši nedēļā no 18.oktobra no kopumā ap 89 000 pošu pirmās bija 47 000, nedēļā no 25.oktobra - no kopumā ap 81 000 pošu pirmās bija 38 000, bet nedēļā no 1.novembra - no kopumā ap 85 000 pošu pirmās bija 27 000.