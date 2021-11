Sadzītas pēdas bankas darbiniekam, kurš pirms 52 gadiem nozaga 215 000 dolāru un pazuda

Tas notika 1969. gada jūlijā. Pēc vairāk nekā piecām desmitgadēm ASV federālā tiesībaizsardzības aģentūra piektdien, 12. novembrī, paziņoja, ka ir identificējusi vīrieti, kurš tiek uzskatīts par vienu no meklētākajiem noziedzniekiem valstī.

Konrāds kopš 1970. gada dzīvojis Bostonā ar vārdu Tomass Randele, ziņo varas iestādes. Lai cik ironiski tas nebūtu, bet viņa dzīvesvieta atradās netālu no vietas, kur tika uzņemta filma "Tomasa Krauna afēra" ("The Thomas Crown Affair"). Šajā filmā galvenais varonis no Bostonas bankas nozog vairāk nekā divus miljonus dolāru.