Liepājā būs traucēta autobusu maršrutu un reisu izpilde pret Covid-19 nevakcinētu šoferu dēļ

Ņemot vērā to, ka sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs AS "Liepājas autobusu parks" saskāries ar autobusu vadītāju trūkumu, nespējot izpildīt valstī noteiktās prasības, pasažieriem jārēķinās, ka līdz risinājuma atrašanai vairāki autobusu reisi un maršruti netiks izpildīti.

No šodienas valstī stājas spēkā prasība, ka valsts, pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekiem bez izņēmuma, kā arī privātā sektora darbiniekiem, kuri strādā klātienē, ir nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. AS "Liepājas autobusu parks" daļa no autobusu vadītājiem nav sākuši vakcinācijas procesu un, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, tiks atstādināti no darba pienākumu veikšanas. Tāpat uzņēmumā ir autobusu vadītāji, kuri atrodas uz slimības lapas. Līdz ar to uzņēmums nespēj nodrošināt pilnvērtīgu sabiedriskā transporta pakalpojuma izpildi un saistības pret pašvaldības aģentūru "Liepājas sabiedriskais transports" un pasažieriem.