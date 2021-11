Kad Kamarans Muhameds ar sievu un trim bērniem pagājušajā mēnesī no savām mājām Irākas ziemeļos devās uz Baltkrievijas galvaspilsētu Minsku, viņi devās kā tūristi. Ziņu aģentūra "Reuters" pēta, kā Minska kļuva par migrantu - it kā tūristu - meku.

Polija un Lietuva ir sagatavojušas dokumentus, ko vētīja arī "Reuters" un kuri liecina, ka vismaz viens Baltkrievijas valstij piederošs tūroperators atvieglojis migrantu pieplūdumu no maija, savukārt valsts piederošā lidsabiedrība vairāk nekā dubultoja lidojumus maršrutā, kas ir populārs patvēruma meklētājiem.

"Reuters" intervēja vairāk nekā 30 esošos un potenciālos migrantus no Tuvajiem Austrumiem, uz Baltkrievijas un Polijas robežas un migrantu centros Polijā.

Apmēram 20 no viņiem atklāja, ar kādām vīzām viņi ceļo, un visi kā viens apgalvoja, ka tās ir paredzētas tūrismam. Polijas publiskotie dokumenti liecina, ka gandrīz 200 irākiešu vīzas tikušas saņemtas no valsts pārvaldītas tūrisma kompānijas Baltkrievijā.

Vairāki migranti, ko aģentūra "Reuters" sastapa netālu no robežas, stāstīja, ka Baltkrievijas robežsargi palīdzējuši viņiem šķērsot robežu vai pievēruši acis, kad viņi to darījuši. Divi migranti aģentūrai arī atzina, ka robežsargi viņiem pat iedevuši instrumentus, ar ko sagriezt žogu.

Visi ceļi ved uz Eiropu

Lielākā daļa migrantu, ar kuriem runāja aģentūra "Reuters", sacīja, ka viņi devušies "ceļojumā uz Minsku", jo neredz nākotni ne sev, ne saviem bērniem, neatkarīgi no tā, vai tā ir Sīrija vai Irāka . Neliela daļa migrantu teica, ka cenšas tikt ES, lai atkal redzētos ar ģimeni vai draugiem.

Viņš sacīja, ka sakārtojis saviem klientiem ielūgumus no trim Baltkrievijas partneriem un apstrādājis no Irākas nosūtītās pases. Pēc atgriešanās to īpašnieki varēja doties uz Minsku caur Turciju. Pēc Asila teiktā, piemēram, pagājušo gadu irākiešiem bijis daudz grūtāk iegūt vīzas, lai dotos uz Baltkrieviju.