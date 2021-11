FOTO ⟩ Jauna ēra: "Positivus" festivāls turpmāk notiks Rīgā

Positivus festivāls ir lielākais populārās mūzikas un mākslas festivāls Baltijā, kurš kopš 2007. gada noticis Salacgrīvā, un katru dienu pulcējis līdz pat 30 000 mūzikas mīļotāju no Latvijas un ārvalstīm. Festivāls ir īpašs ar to, ka tajā uzstājušās tādas nozīmīgas ārzemju mūzikas zvaigznes kā Muse, Nick Cave, Robert Plant, Iggy Pop, Imagine Dragons, Ellie Goulding, The xx, Sigur Rós, Sinéad O’Connor un daudzi citi, kopskaitā vairāki simti citu dažādu laiku un paaudžu slaveni mūziķi. Positivus festivāls regulāri tiek pieminēts ārvalstu medijos līdztekus citiem festivāliem Eiropā, kurus vērts apmeklēt, kā arī ticis nominēts dažādām Eiropas festivālu balvām.