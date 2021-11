Ogres novadā, iespējams, pēc inficēšanās ar Covid-19 izbraukuma vakcinācijā mirusi sieviete

Ogres mēra izteikumus par to, ka tieši no feldšeres inficējusies gan mirusī pagasta pārvaldniece, gan vairāki seniori ārste gan sauc par nepārbaudāmiem un nepierādāmiem, uzsverot, ka tikpat lielā mērā ir iespējams, ka gan viņas prakses darbiniece, gan pārvaldniece inficējusies kādā no mājām, kur notikusi izbraukuma vakcinācija.