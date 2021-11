Saskaņas deputāti maldina. Nav pierādījumu, ka pārslimojušiem vakcīna bīstama

Saeimas sēdē 4. novembrī opozīcija atkārtoti aicināja atzīt, ka "zaļie sertifikāti" būtu derīgi arī personām, kurām ir augsts antivielu līmenis, bet nav pārslimošanu apliecinoša testa. Deputāts Ivars Zariņš (Saskaņa) kā vienu no argumentiem minēja vakcīnas it kā bīstamību cilvēkiem, kuri Covid-19 pārslimojuši. Viņam piebalsoja arī Zariņa partijas biedrs Boriss Cilevičs. Pēc Re:Check jautājuma Cilevičs no sacītā par vakcīnas kaitīgumu atkāpās, savukārt Zariņš atsūtīja trīs avotus, kuri viņa teikto gan neapstiprina. Eksperti norāda: apgalvojumam par vakcīnu bīstamību pēc pārslimošanas nav nekādu zinātnisku pamatojumu.