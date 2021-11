Latvija no Lietuvas saņēmusi medicīnas iekārtas

Oktobra beigās un novembra sākumā Latvija no Zviedrijas saņēma 80 mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas un no Nīderlandes - ultrasonogrāfijas aparātus un vitālo parametru monitora stacijas. Seši mākslīgo plaušu ventilatori tika saņemti no Somijas un no Ungārijas Latvija saņēma 50 perfūzijas šļirces sūkņu aprīkojuma komplektus.