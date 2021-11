Rēzeknē un Ropažos no amata atstādināti vairāki deputāti

Pirmā pašvaldība, kurā no amata atstādināti ar Covid-19 nevakcinēti deputāti, ir Rēzeknes pilsēta. 15. novembrī dome lēmusi apturēt četru deputātu pilnvaras. Vienīgā no viņiem, kas potēties neplāno, ir nu jau bijusī mēra vietniece Lidija Ostapceva no "Saskaņas". Viņu nepārliecinot informācija par vakcīnu efektivitāti.