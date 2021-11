VIDEO ⟩ Autovadītāja alkohola reibumā sajauc pedāļus un izraisa avāriju uz Dienvidu tilta

"Devos no Centra virzienā uz Dreiliņiem. Braucu augšā [uz tilta] un sajutu sitienu no aizmugures. Mēģinot apstādināt mašīnu, spiedu bremzes un mēģināju iztaisnot stūri, ielidoju otrā "bortā". Kad kāpu ārā no mašīnas, pie manis pienāca otras mašīnas autovadītāja un teica, ka ir dzērusi. Sajaukusi pedāļus un tādēļ arī ieskrējusi," stāsta cietušās automašīnas vadītāja Roberta.