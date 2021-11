VIDEO ⟩ Latvijas izlases futbolisti PK kvalifikāciju noslēdz ar uzvaru

16.minūtē vēlreiz pēc brīvsitiena izspēles Latvijas izlases soda laukumā bumba varēja nonākt vārtos, taču šoreiz izdevās atsist to tālāk laukumā.

Izlīdzinājums tika panākts 25.minūtē, kad pēc centrējuma no labās puses meistarīgi bumbu uzņēma Roberts Uldriķis, ar krūtīm to nometot pa sitienam pa labi esošajam Vladislavam Gutkovskim, kurš no gaisa raidīja bumbu mājinieku vārtsargam Deilam Kolingam starp kājām - 1:1.