Japānas princese Mako 26. oktobrī apprecējās ar savu augstskolas laika mīlestību Kei Komuro, tādējādi atsakoties no karaliskā titula. Drīz vien pēc abu saderināšanās Japānas lielākie mediji sirdsāķīšus sāka salīdzināt ar vēl kādu karalisko pāri - princi Hariju un Meganu Mārklu. Lai gan abi pāri ir pametuši karalisko ģimeni mīlestības dēļ, līdzību starp tiem, kā izrādās, ir maz.

Tieši pēc tam, kad bijusī princese Mako un Kei Komuro 2017. gadā paziņoja par saderināšanos, ziņa par to, ka līgavaiņa māte ir iesaistīta ar finansēm saistītā strīdā, lika pārim atlikt kāzas, liecina 2018. gada "Times of London" raksts. Citējot mediju "Shukan Shincho", "Times" norādīja, ka Komuro māte kādam uzņēmējam ir parādā 4,3 miljonus jenu jeb aptuveni 33 tūkstošus eiro.

Mako preses konferencē sacīja, ka patvaļīga kritika un nepareiza ziņu veidošana par viņas vīru lika princesei izjust lielas bailes, stresu un skumjas, ziņo "Reuters". Viņa komentēja situāciju vairākas nedēļas pēc tam, kad tika paziņots, ka princesei ir diagnosticēts posttraumatiskā stresa sindroms, ko izraisīja mediju spekulācijas pirms kāzām, ziņoja "The Telegraph".

Līdzīgi arī Saseksas hercogs un hercogiene ir publiski izteikušies par britu tabloīdu attieksmi pret viņiem. Atšķirībā no Mako un Komuro, viņi ir vērsušies tiesā pret vairākiem medijiem.

Šī gada sākumā Mārkla uzvarēja vairākās prāvās pret "Mail on Sunday" un "Associated Newspapers" pēc tam, kad mediji publicēja privātu vēstuli, kuru Mārkla rakstīja savam tēvam 2019. gada februārī. Opras Vinfrijas intervijas laikā karaliskais pāris atklāja to, kā britu tabloīdu rasistiskās un neobjektīvās ziņas veicināja lēmumu pamest karalisko ģimeni.