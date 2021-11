Šonedēļ vakcinēšanās aktivitāte Latvijā atpaliek no iepriekšējām nedēļām

LETA jau vēstīja, ka pēdējās nedēļās strauji rūk pirmo pošu saņēmēju skaits, un eksperti iepriekš norādījuši, ka šāda tendence var signalizēt par potenciāli gaidāmu kopējās vakcinēšanās aktivitātes sarukumu. Pagājušajā nedēļā kopumā tikuši veikti ap 84 000 pošu pret Covid-19 un tikai ap 21 000 no tām bija pirmās potes, salīdzinoši nedēļā no 18.oktobra no kopumā ap 89 000 pošu pirmās bija 47 000.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 985 000 jeb ap 52,3% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 868 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 256 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 1,12 miljonus jeb 59,7% no visiem valsts iedzīvotājiem.