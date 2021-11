Urologu asociācija un 3x3 basketbolisti aicina sekot līdzi vīriešu veselībai veltītai tiešraidei

"Tiešraidi par vīriešu veselību organizējam jau otro gadu pēc kārtas. Šogad tā notiks četru dienu garumā, pievēršoties dažādiem ar vīriešu veselību saistītiem tematiem. Pagājušā gada statistikas dati liecina, ka Covid-19 laikā daudz onkoloģijas pacienti, baidoties no infekcijas, nav vērsušies pie ārsta un savu vēzi “ielaiduši”. Tādēļ šī tiešraide, kurā publicēsim vadošos veselības aprūpes speciālistus, īpaši aktuāla arī šobrīd, ļaujot ikvienam uzzināt sev svarīgo informāciju turpat pie TV, datora vai mobilā telefona ekrāna. Ikvienam būs iespēja anonīmi speciālistiem uzdot jautājumus. Priecājamies, ka tiešraidē piedalīsies arī mūsu mēneša vēstneši – Latvijas 3x3 basketbola izlases spēlētāji, kas dalīsies pieredzē rūpēs par savu veselību. Lai arī tiešraide veltīta vīriešu veselības tēmai, aicinām to vērot arī dāmām, jo, kā zinām, tieši viņas bieži vien pamudina vīrieti spert izšķirošo soli rūpēs par savu veselību," stāsta Latvijas urologu asociācijas prezidents Dr. Pēteris Vagnovs.

Statistikas dati liecina, ka 2016. gadā Eiropas Savienībā no prostatas vēža miruši 38 vīrieši uz 100 000 iedzīvotāju. Savukārt 2017. gadā Latvijā tika atzīmēta visaugstākā mirstība no šī vēža, proti, 74 nāves gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Pasaules Veselības organizācija atzinusi Latviju par valsti ar īpaši augstu mirstību darbspējīgā vecumā – 52% no prostatas vēža jaunatklātiem gadījumiem tiek atklāti vīriešiem vecumā līdz 69 gadiem. Viens no šo skumjo datu iemesliem – vīrieši nevēlas izrādīt vājumu, dodoties pie ārsta un šķietami atzīstot, ka viņi ir ievainojami.