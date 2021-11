FOTO ⟩ Teroraktam Liverpūlē irākietis gatavojies jau kopš aprīļa

Sprādziens notika Piemiņas svētdienā, kad visā Lielbritānijā tika pieminēti karos bojāgājušie. Taksometrs uzņēmis Al Svīlmīnu desmit minūšu brauciena attālumā no slimnīcas. Vīrietis lūdzis viņu aizvest uz slimnīcu.

Pēcnāves ekspertīzē konstatēts, ka Al Svīlmīns miris no sprādziena radītajām traumām.

Viņš piebilda, ka Al Svīlmīns cietis no garīgām slimībām, kas "būs daļa no izmeklēšanas". Izmeklēšanas laikā no vīrieša iepriekšējās dzīvesvietas Kensingtonas apgabalā izņemti nozīmīgi pierādījumi.