Gaidāms spēcīgs aukstums - sinoptiķi nākuši klajā ar laikapstākļu prognozēm gaidāmajai ziemai

Dānijas Meteoroloģijas institūts 18.novembrī publicējis prognozi ziemai, kurā teikts, ka valdošā gaisa plūsma būs no rietumiem, tādēļ caurmērā gaidāms mēreni silts un mitrs laiks.

Netiek prognozēta liela siltuma anomālija un visos ziemas mēnešos iespējami aukstuma viļņi, saistīti ar anticiklonu un vēja iegriešanos no ziemeļiem vai austrumiem, dienvidaustrumiem.

Arī "AccuWeather" norāda uz šādu iespēju. Ja aukstums no Arktikas ieplūdīs Eiropā, Baltijas valstis būs viens no reģioniem, kas visvairāk cietīs no stipra sala. Turklāt šoziem prognozēta lielāka varbūtība, ka ieradīsies dienvidu cikloni ar lielu nokrišņu daudzumu. Turpretī Atlantijas ciklonu aktivitāte prognozēta zemāka nekā ierasts, tādēļ Skandināvijā ziema gaidāma mierīgāka un sausāka nekā ierasts, paredz "AccuWeather" meteorologi.