Polijas slimnīcā hospitalizētie migranti atklāj, ko viņi dēvē par “elli mežā”

Divu pārējo migrantu, – viena Irākas un otra Kurdistānas pilsoņa veselības stāvoklis ir stabils. Viens no viņiem piekrīt sarunai ar medijiem. 20 gadus vecais Alans par cełu uz Eiropu samaksājis 3600 eiro, saņemot tūristu vīzu Baltkrievijā – atlidoja no Dubajas uz Minsku. Tālāk kārtība jau zināmā – nedēļu pavadīja viesnīcā, tālāk Baltkrievijas drošībnieki nogādāja uz robežas – tur viņš pavadījis mēnesi, vēstī TV3.

"Es vēlos piepildīt savus sapņus, man ir sapņi. Es neesmu dzīvnieks, neesmu dzīvnieks. Es gribu glābt savu dzīvību, strādāt savu sapņa darbu, dzimtenē es to nevaru," saka Alans.

Vēl desmitiem migrantu, kuriem izdevies šķērsot Polijas robežu, atrodas Slimnīcā Hajnuvkā, Polijas pilsētā pārdesimt kilometrus no Baltkrievijas robežas. Pie slimnīcas sastopam kurdu, kurš atbraucis meklēt savu ģimeni. Viņa ģimenē katrs par šo ceļu samaksājis 12 000 eiro.

"Mana ģimene dzirdēja par iespēju braukt uz Baltkrieviju un no Baltkrievijas uz Poliju. Saņemt vīzu, ātro vīzu no Bagdādes uz Baltkrieviju un tad uz Poliju. Viņiem apsolīja, ka no Baltkrievijas viņus aizvedīs uz Poliju un tad uz Eiropu. Nedēlu bija viesnīcā Minskā. Tad viņiem piezvanīja un pateica, ka var braukt uz robežu.