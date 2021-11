Vai deltu varētu nomainīt vēl bīstamāks Covid-19 paveids? Skaidro Latvijas zinātnieki

Šādā veidā zinātnieki uzrauga, vai Latvijā neienāk kādi jauni vīrusa paveidi. Piemēram, salīdzinoši nesen Latvijā konstatēts delta plus.

"Jāsaka, ka arī mums Latvijā ir divi varianti atklāti salīdzinoši nesen, bet nu, protams, liels jautājums, vai tas vispār ir bīstamāks, to rādīs tuvākā nākotne,"

Un kāpēc es saku cilvēku vidū, kad vienīgais avots, no kurienes mums nāk cits variants, nevis deltas variants, ir ūdeles," klāstīja Kloviņš.

Viņš minēja, ka šīs pašas minētās ūdeles vēl septembrī un oktobrī bija inficējušas cilvēkus. Un inficēšanās avotu atklāja tieši sekvencēšana. Nacionālajā references laboratorijā stāstīja – sekvencēšana atklājusi arī to, pa kādiem ceļiem Latviju galvenokārt sasniedza te pašlaik dominējošais delta paveids. Maldīgs esot priekšstats, ka to ieveda tūristi no Krievijas.