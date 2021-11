Migrantu krīze ⟩ Saņemtas ziņas par migrantu grupas virzīšanos uz Latvijas robežu

"Saņēmām tādas ziņas no bēgļiem, kuri no poļu robežas Kužņicā tika atspiesti atpakaļ uz Baltkrieviju, ka viņi tiek virzīti uz Latviju. Tās ir ziņas, ko saņēmām šodien pa telefonu no tiem migrantiem, kuri tiek vesti. Daļa ir ievietoti hallē, bet daļu virza uz Latvijas pusi. Un tie ir pārsvarā vīrieši, kuri tiek vesti konvojā," stāsta cilvēktiesību aktīviste.