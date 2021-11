Porziņģa rezultativitāte neglābj "Mavericks" no trešā zaudējuma pēc kārtas

Porziņģis vismaz 20 punktus guvis sešās pēdējās spēlēs un septiņās no astoņām iepriekšējām cīņām. Svētdien viņš laukumā pavadīja 31 minūti un 50 sekundes, grozā raidot desmit no 14 divpunktu metieniem un piecus no sešiem soda metieniem, bet neviens no viņa četriem tālmetieniem grozā nelidoja.