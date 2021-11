Liepājā miris ģimenes ārsts Igors Stoma, kurš bija inficējies ar Covid-19

Kā vēstīts, no pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no desmit līdz 19 gadiem. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka līdz šim šajā vecuma grupā bija miris viens ar Covid-19 sasirgušais.

Divi svētdien mirušie bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 79 gadiem. Vēl trīs mirušie bija 80 līdz 89 gadus vecis, bet divi - vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.