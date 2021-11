Bērnu slimnīcā stacionēti 3 bērni, kas inficējušies ar koronavīrusu

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēki bija vecumā no desmit līdz 19 gadiem. SPKC dati liecina, ka līdz šim šajā vecuma grupā bija miris viens ar Covid-19 sasirgušais.

Divi svētdien mirušie bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 79 gadiem. Vēl trīs mirušie bija 80 līdz 89 gadus vecis, bet divi - vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.