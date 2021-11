Tambijevs par "Sarjarka" drāmu: Ja komanda iesniegs prasību, es to apstrīdēšu tiesā

""Sarjarka" tam nepiekrita, un otro atlūgumu uzrakstīju 18.novembrī pēc paša vēlēšanās. Ņemot vērā to, ka komanda 19.datumā spēlēja Kontinentālajā kausā, nolēmu to nepamest. No 19. līdz 21.novembrim spēlējām kausa izcīņā un iekļuvām finālā, izcīnot trīs uzvaras trīs mačos. Pateicos komandai, treneru korpusam un personālam par darbu.Viņi pateicās man, novēlēja veiksmi jaunajā darba vietā un uzdāvināja kluba atribūtiku.Tagad esmu atlidojis uz Rīgu un gaidu dokumentus no "Admiral", lai kārtotu vīzu un darba atļauju Krievijā," skaidro Latvijas hokeja speciālists.