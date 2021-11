VIDEO ⟩ Armijas rīcībā ir vismaz 5 ūdensmetēji. Latvijas atbildīgie dienesti gatavojas potenciālajam migrantu pieplūdumam Baltkrievijas pierobežā

Polijas premjers 21. novembrī paziņoja, ka Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko režīms svētdien ir transportējis nelegālos migrantus no Polijas robežas uz sadales centru, lai tālāk tos nosūtītu uz Baltijas valstu robežām, tostarp arī Latvijas pierobežu.

Aizsardzības ministrs skaidro, sliktākajā situācijā migranti parādītos pierobežā vairākās vietās vienlaikus. Pašlaik darbs pie robežas notiek bez izmaiņām. Konfrontācijas pie Polijas robežām spilgti apliecināja, cik liela nozīme ir izlūkošanai no gaisa, lai saprastu, kur pārvietojas migrantu grupas, un uz to ātri reaģētu. Latvijas rīcībā ir gan droni gaisa izlūkošanai, gan arī īpaši aprīkoti armijas auto, kas pārveidoti par ūdensmetējiem un var piekļūt arī ļoti sarežģītās vietās.

Pašlaik, tā kā esam otrais līmenis, tieši to prasījuši neesam, bet esmu pārliecināts, ka varētu to dabūt no Igaunijas puses, ja būtu šāds lūgums," skaidro Pabriks.