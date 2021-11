Maksimālā kompensācija par smagām blaknēm no Covid-19 vakcīnas varētu būt 142 tūkstoši eiro

"No viena ziņojuma mēs nevaram zināt, vai šī reakcija, pirmkārt, ir saistīta ar zālēm. Jo tur ir nepieciešams izvērtēt gan datus no klīniskiem pētījumiem, neklīniskiem pētījumiem, tāpat arī izvērtēt informāciju, vai ir iespējams bioloģiskais mehānisms, kādā veidā varētu tā reakcija rasties. (..)

No EZA šajā ziņā citi jaunumi vairs nesekoja, bet tajā pašā laikā tagad rudenī vairākas valstis viena pēc otras paziņo, ka ar "Moderna" vakcīnu jauniešus nevakcinēs. Atsauce ir uz kādu Ziemeļvalstu vēl nepublicētu pētījumu, ka sirds iekaisuma riski jauniešu vidū ''Moderna'' vakcīnām ir augstāki nekā tad, ja vakcinē ar "Pfizer/BioNTech". Sākumā no "Moderna" jauniešu vidū uz laiku atteicās vairākas Ziemeļvalstis – Zviedrija, Somija, Islande, Norvēģija, tad arī Francija, Vācija. No novembra faktiski arī Latvija. Proti, 22. oktobrī Imunizācijas valsts padome bez liekas ažiotāžas nāca klajā ar rekomendāciju visiem vakcinētājiem, ka bērnu un jauniešu vakcinācijai no 12 līdz 25 gadu vecumam lietot tikai "Pfizer/BioNTech" vakcīnu.