Aktuālā informācija par Covid-19 izplatību valstī

No aizvadītajā dienā atklātā kopumā 1293 Covid-19 inficēšanās gadījuma 33,8% jeb 437 ir reģistrēti Rīgā. Pēdējās 14 dienās saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir samazinājies līdz 4675 cilvēkiem.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 231 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Atsākoties klātienes mācībās skolās, atkal ir pieaudzis bērnu un jauniešu vidū atklātais inficēto skaits. Vecumā no desmit līdz 19 gadiem, aizvadītās dienas laikā atklāti 204 saslimušie, vecumā līdz deviņiem gadiem - 183 saslimušie. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.