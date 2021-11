30 gadus vecā Megana no Nebraskas jūtas tā, it kā tiktu rauta uz visām pusēm. Viņa vēl nav vakcinēta pret Covid-19, taču, ja šis lēmums būtu tikai viņas pašas ziņā, viss būtu citādi, vēsta "The Guardian".

Visvairāk Megana uztraucas par to, kas notiktu, ja viņa saķertu Covid-19 un nodotu to savai mazajai meitai, kuras veselības vēsturē ietilpst arī stacionēšana plaušu problēmu dēļ.

Megana izjūt pienākumu aizsargāt savu bērnu, taču viņa arī nevēlas glabāt noslēpumu no sava vīra, kurš ar savu māti politisku apsvērumu dēļ ir kategoriski pret vakcīnu.

Kamēr viņa domā, kā pasargāt sevi un savu meitu, neizraisot lielu ģimenes konfliktu, Megana atzīst, ka viņas vīra paļaušanās uz sazvērestības teorijām, ko viņš uzzina no līdzīgi domājošiem draugiem vai ierakstiem sociālajos tīklos, ir apgrūtinājusi uzticēšanos viņam. Īpaši tagad.

"Ja mēs būtu iepazinušies pandēmijas laikā, starp mums noteikti nekas nebūtu sanācis," viņa saka.

Lai gan to amerikāņu daudzums, kuri ir saņēmuši vismaz vienu Covid-19 vakcīnas devu, delta varianta izplatības laikā turpina pieaugt, daži ir stingri apņēmušies no vakcīnas atturēties. Iemesli var būt dažādi, taču ir kļuvusi skaidra šīs sašķeltības vēl kāda ēnas puse - saspīlētas attiecības ar mīļajiem.

"Ikdienas trauksmes deva"

31 gadu veca četru bērnu māte Brianna uzauga mājā, kurā tika uzsvērta laipnības un cieņas izrādīšana pret citiem. Viņasprāt, viņas politiski konservatīvo vecāku lēmums atteikties no Covid-19 vakcīnas ir pretrunā tām vērtībām, kuras viņi ir mācījuši.

"Vecāki mani bērnībā aizveda pēc visām manām vakcīnām, taču atsakās saprast manu kā mammas nostāju," viņa saka. "Šķiet, ka notiek uzticības sabrukšana, ko nebūs viegli atjaunot."

Pirms pandēmijas Brianna un viņas vīrs paļāvās uz saviem vecākiem bērnu pieskatīšanai darba nedēļas laikā. Taču kopš 2020. gada marta Brianna arvien biežāk atsaka darba piedāvājumus, lai pati rūpētos par bērniem, kamēr vīrs strādā ārpus mājas.

Tagad, kad bērni atgriežas skolā un valstī arvien vairāk izplatās Delta variants, pāris spriež, vai viņu ģimenei nevajadzētu pilnībā pārtraukt klātienes kontaktus ar viņas vecākiem.

"Man ir bijis sāpīgi viņiem atzīt, ka baidos, ka viņi saslims," saka Brianna. "Tas, ka viņi saka: "Ir mūsu laiks, ir mūsu laiks", šķiet neiecietīgi pret mani kā cilvēku, kurš nevēlas zaudēt savus vecākus."

Savukārt 35 gadus vecā Meredita saka, ka viņas nevakcinētie vecāki, kas dzīvo kaimiņos, ir "ikdienas trauksmes deva".

Arī Mereditas vecāki, viņai augot, aizveda meitu saņemt visas vakcīnas, taču pēdējos gados Mereditas mātes centieni rast jaunus veselības aizsardzības līdzekļus ir pārtapuši par spēcīgu neuzticēšanos vispārējai veselības aprūpei. Tikmēr Meredita strādā veselības jomā.

"Mani vecāki patiesi tic, ka viņi pieņem labāko lēmumu savai veselībai," saka Meredita. "Problēma ir tāda, ka mums ir pilnīgi atšķirīgi viedokļi par to, ko nozīmē "veselība" globālās pandēmijas laikā."

Tā kā Covid-19 izplatības līmenis viņu reģionā ir zems, Meredita līdz šim ir ļāvusi saviem bērniem tikties ar vecvecākiem. Tomēr Meredita atzīst, ka ir sajūta, ka savu vecāku klātbūtnē ļoti jādomā, ko un kā pasaka, tikai lai izvairītos no konfliktiem. Lai gan viņa un viņas vīrs plāno vakcinēt savus bērnus, tiklīdz viņi to varēs, viņa negaida, ka par to pastāstīs saviem vecākiem.

"Mēs vienkārši nerunājam."

31 gadu vecā Renē konfliktos galvenokārt attopas savā "Instagram" kontā. Tieši tur viņas māsa regulāri sūtot jokus, reklamējot nepamatotas sazvērestības teorijas par pandēmiju un Covid-19 vakcīnām.

"Viņa nav pilnībā aprīkota ar "mikročipu", taču viņa noteikti baidās no vakcīnas un domā, ka no tās ir miruši vairāk cilvēku nekā no paša kovida," saka Renē.

Renē, kura ir vakcinēta, sirgst ar autoimūnu slimību, kas padara viņu neaizsargātāku pret smagām slimībām. Renē stāsta, ka viņas māsa ne tikai nav līdzjūtīga, bet arī Renē slimībā vaino tieši bērnībā saņemtās potes – tās pašas, ko ieguva arī pati. Renē vairs nestrīdas ar māsu, taču nesen lūdza viņu pārstāt par to rakstīt sociālajos tīklos.

"Viņa domā, ka dzīvoju bailēs, jo esmu noteikusi robežas," saka Renē. Abas māsas pašlaik nerunā, un Renē nav pārliecināta, kad atkal to sāks darīt.

Arī 34 gadus vecā Reičela atrodas līdzīgā strupceļā ar savu brāli. "Viņš uzskata, ka viņam ir informācija par to, kas notiek mūsu pasaulē, it kā viņš būtu apgaismots, bet visi pārējie vienkārši iet līdzi," viņa saka.

Reičela un viņas brālis ir bijuši tuvi gandrīz visu pieaugušo mūžu. Viņš izrādīja līdzjūtību, kad viņa pagājušā gada janvārī saslima ar Covid-19, kas viņas garšu un ožu ietekmē līdz pat šai dienai. Neskatoties uz to, Reičela zināja, ka viņas lēmums uzticēties ārstiem un saņemt vakcīnu radīs starp abiem plaisu – vismaz uz laiku.

"Viņš ir tik stingrs savā pārliecībā, ko tik skaļi visiem pauž, ka ir grūti no tā izvairīties," saka Reičela. "Tātad rezultāts ir tāds, ka mēs vienkārši nerunājam."

Pāri robežai

Tomēr citiem nesarunāšanās nav opcija. 74 gadus vecais Ričards kopā ar sievu un četriem citiem pāriem dodas ikgadējā ceļojumā. Bet, kad viens grupas dalībnieks nesen atzina, ka nav vakcinēts, pārējiem bija jāapdomā šie plāni. Galu galā viņi vienojās, ka visu iesaistīto personu vecuma un veselības apdraudējumu dēļ vakcinācijas neesamība liedz pievienoties šā gada braucienā.

"Beigās viņš nebrauca," saka Ričards.

Lai gan saruna bijusi pietiekami sirsnīga, Ričards atzīst, ka šis notikums radīja plaisu savstarpējā uzticībā.

Ideālā pasaulē viņš vēlētos runāt ar savu draugu klātienē, taču viņš nav pārliecināts, vai pandēmijas laikā jutīsies ērti, tiekoties ar nevakcinētu cilvēku.

Pandēmijai pagaidām nerimstoties, daudziem, neskatoties uz bažām, nāksies "kāpt sev pāri". Meganai meitas aizsardzība ir kļuvusi svarīgāka par izvairīšanos no konfliktiem mājās, tāpēc viņa krāj drosmi, lai pastāstītu vīram, ka plāno rezervēt laiku vakcinācijai.

"Es plānoju uzsvērt vīram, ka, tāpat kā viņš novērtē iespēju izdarīt izvēli par savu ķermeni, tāpat to novērtēju es," viņa saka. "Es viņam vienkārši pateikšu, ka došos potēties un, dodoties prom, iedošu viņam uz pieres buču."