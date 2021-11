Šteinberga uzvarētā Eirolīgas spēlē izceļas ar 27+9

Šteinberga laukumā pavadīja 36 minūtes un 21 sekundi, kuras laikā realizēja sešus no astoņiem divu punktu metieniem un trīs no sešiem tālmetieniem, kā arī sešus no astoņiem soda metieniem. Viņa arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, četrreiz rezultatīvi piespēlēja, sakrāja četras personiskās piezīmes, trīs kļūdas un vienu bloķētu metienu, kā arī beidza spēli ar +/- rādītāju +6 un otru labāko efektivitātes koeficientu spēlē 31.