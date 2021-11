VIDEO ⟩ Iedzīvotāja sašutusi par pazudušu vēstuli, kurā atradās 40 eiro. "Latvijas Pasts" skaidro situāciju

Pandēmijas ierobežojumu dēļ Inesei ar krustbērniem izpalikusi ne viena vien satikšanās, tāpēc gribējies gaviļniekus iepriecināt vismaz attālināti. Sieviete sarūgtināta par sveiciena pazušanu - tik īsā ceļa posmā, no Valkas līdz Valmierai, nieka 50 kilometru attālumā, sūtījums pazudis bez pēdām. Krustmāte spriež, ka pie vainas noteikti ir līdzi sūtītā nauda - katram no zēniem Inese ielikusi aploksnē arī 20 eiro.

"Es sūtīju vēstuli no Valkas uz Valmieru un zināju, ka šajā posmā adresātam vēstule tiek piegādāta otrās dienas rītā. Es piezvanīju piektajā novembrī lielākajam zēnam un teicu, ka pastkastītē gaida vārda dienas apsveikums.

Neraugoties uz to, ka vēstuļu ceļš ir bijis tieši no Ineses rokām lielajā oficiālajā pasta urnā, "Latvijas Pasts" atbildību par zaudējumu neuzņemas, atsaucoties uz to, ka sūtījumus bez numura nav iespējams izsekot.