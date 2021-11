Balstvakcinācijas apjoms Latvijā sāk tuvoties trešdaļai no dienā sapotētā

Savukārt potēšanas apjoms ar trešo devu vakar pietuvojies trešdaļai no visa pošu skaita - vakar 3041 cilvēks saņēma Covid-19 potes papildu devu imunitātes nostiprināšanai. Kopumā pirmajās trīs nedēļas dienās Latvijā sapotēti aptuveni 30 000 cilvēki, 5000 no kuriem saņēma pirmās potes, ap 17 000 pabeidza vakcināciju, bet ap 8000 saņēma trešo poti. Pēdējās nedēļās arvien samazinās pirmo pošu saņēmēju skaits, un eksperti iepriekš norādījuši, ka šāda tendence var signalizēt par potenciāli gaidāmu kopējās vakcinēšanās aktivitātes sarukumu.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 998 000 jeb ap 53% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 898 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 264 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 1,16 miljonus jeb 61,7% no visiem valsts iedzīvotājiem. Rēķinot pirmās potes un "Johnson&Johnson" vakcīnas saņēmēju kopskaitu, tas šajās dienās sasniedzis aptuveni 1,26 miljonus cilvēku.