Raidījums: Pastāv risks, ka cilvēki krāpsies ar antigēnu testiem

Lai arī ar ātrajiem Covid-19 testiem var izķert Covid-19 pozitīvos gadījumus, Uga Dumpis savu attieksmi formulē ar jautājumu – "kāda jēga no paštestiem, ja to veikšanā jāpaļaujas vien uz cilvēku godaprātu". Esot risks, ka, nevēloties doties karantīnā, cilvēki krāpsies ar negatīva rezultāta iegūšanu.

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas infektologs Uga Dumpis sacīja: "Es neesmu pret šādu skrīninga metodi, bet drošību tas negarantēs darbavietās. To es varu noteikti apgalvot. Lai no tā būtu papildu drošība – tas ir tālu no tā! Daudzās valstīs to dara, bet mūsu valstī tas apziņas līmenis ir cits. Ja tas ir mežizstrādes uzņēmumā vai būvniecībā, un, ja cilvēki negrib kaut ko panākt, tad ar šo arī neko nepanāks."