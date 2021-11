Aktieris Gundars Grasbergs pastāsta, kā tas ir – spēlēt uz vienas skatuves ar sievu

Gundars 360TV raidījumā "Pasaki to skaļi" pastāstīja, ka izvairās spēlēt uz vienas skatuves ar sievu un joko, ka reizēm kopā paspēlē tikai tādas spēlītes, kur viņa ir Sarkangalvīte, bet viņš - vilks, kas grasās apēst daiļavu: "To jau ir teikuši visi, kam ir sieva aktrise. Tas nav īsti iespējams. Mums jau dzīvē ir attiecības. Tad vēl uz skatuves pārkāpt kādās mīlētāju attiecībās - es kaut kā pats neticu līdz galam droši vien to darot un pārslēdzoties."