Dumpis: Paštestu izmantošana strādās tikai tad, ja sabiedrība būs atbildīga

Dumpis stāstīja, ka paštesti tiek plaši lietoti Lielbritānijā un citviet. Precizitātes ziņā tie ievērojami atpaliek no siekalu, kā arī parastajiem PĶR testiem, kurus ņem no deguna dobuma. Tomēr paštesti ir daudz ērtāki, jo tos var veikt mājās. Piemēram, ja skolā vai darba vietā ir Covid-19 uzliesmojums, paštestus varētu izmantot, lai to pamanītu. Tos varētu veikt arī, ja, piemēram, kāds skolēns klasē ir saslimis. Tādējādi pārējos skolēnus varētu testēt, nevis viņiem būtu jādodas pašizolācijā.