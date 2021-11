Blogere no Ķīnas izdara pašnāvību tiešraides laikā; viņas pelnus nozog "spoku kāzām"

Jaunā sieviete ar lietotājvārdu "Luoxiaomaomaozi" oktobrī tiešraides laikā paņēma pudeli ar pesticīdiem un saviem sekotājiem stāstīja par pašnāvnieciskajām domām. Viņa atklāja, ka cieš no depresijas un ka šis video varētu būt viņas pēdējais dzīvē. Pēc Ķīnas plašsaziņas mediju ziņotā, blogere, atbalstītāju mudināta, iedzēra pudeles saturu, no kā slimnīcā mira.

Saistībā ar pīšļu zādzību tika arestēti trīs vīrieši. Medija "Beijing News" avots atklāj, ka pīšļu vērtība šādām precībām var svārstīties no 50 000 līdz 70 000 Ķīnas juaņām (no gandrīz 7000 eiro līdz gandrīz 10 000 eiro). Viena no aizturētā vīrieša sievām atzina, ka darījums tomēr nenotika, jo pēc pārrunām potenciālais pircējs atteicās no pirkuma.