Covid-19 Baltijā ⟩ Latvijā sasniegta augstākā vakcinācijas aptvere

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, Latvijā ar vismaz vienu potes pret Covid-19 devu ir vakcinēti 1 262 153 cilvēki jeb 67,1% no visiem iedzīvotājiem, kamēr Lietuvā, pēc valsts statistikas departamenta datiem, pirmo devu saņēmuši kopumā 1 858 952 cilvēki jeb 66,8% no visiem iedzīvotājiem. Tikmēr, saskaņā ar Igaunijas Veselības departamenta datiem, ziemeļu kaimiņvalstī vakcinācijas aptvere kopējā populācijā patlaban ir 62%, proti, pirmo devu saņēmuši kopumā 824 451.

Lai gan Latvija patlaban ir priekšā Baltijas kaimiņvalstīm pēc sākto un noslēgto vakcināciju īpatsvara, pēc veikto balstvakcināciju skaita, kā arī īpatsvara kopējā populācijā Latvija vairākkārt atpaliek no abām kaimiņvalstīm. Kamēr Lietuvā un Igaunijā šis rādītājs ir attiecīgi 8,7% un 11,9%, Latvijā tas ir 2,8%. Arī pēc balstvakcināciju kopskaita Latvija, kur to saņēmuši 52 660 cilvēki, patlaban atpaliek no Igaunijas un Lietuvas, kur balstvakcināciju saņēmuši attiecīgi 158 783 un 243 071 cilvēks.