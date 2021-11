"Melnā piektdiena" ⟩ Laiks, kad labprāt sarosās arī kibernoziedznieki, vēstī ReTV

"Melnā piektdiena" - diena pēc Pateicības dienas, ko svin Amerikas Savienotajās valstīs un ko izmanto arī daudzās citās valstīs, arī Latvijā. Pircēju lielo vēlmi iegādāties preces par krietni zemākām cenām izmanto arī krāpnieki . Kā norāda kiberdrošības un digitālās informācijas aizsardzības uzņēmums "Kaspersky", no septembra līdz oktobrim ir pieaudzis par 208% jeb 1.3 miljoniem gadījumu, kad krāpnieks mēģina ar viltu iegūt no interneta lietotāja slepenu informāciju, piemēram, lietotāju vārdus, paroles, kredītkaršu numurus.

Starptautiskais kiberdrošības uzņēmums "Kaspersky": "Šobrīd e-maksājumi piedzīvo milzīgu izaugsmi, 2021. gadā nogalē sagaidāmais globālais novērtējums būs 6,6 triljoni dolāru. Tas nozīmē 40% pieaugumu tikai divu gadu laikā. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka krāpnieki mēģinās gūt labumu no šīs tendences, jo īpaši tad, kad cilvēki gatavojas iepirkšanās svētkiem."

"Viņi izmanto katru iespēju, kā varētu apkrāpt, līdz ar to, ja ir tādas īpašās akciju dienas visā pasaulē, tiek atzīmētas, veikalnieki atzīmē, tad arī krāpnieki to izmanto, lai izvietotu visādus, teiksim, interneta veikalus, mēģinātu apkrāpt cilvēkus, būtībā viņiem neko nepārdodot."

Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Santa Zarāne iezīmē, kā cilvēkam neapjukt internetveikalu pasaulē un spētu nošķirt godīgu tirgotāju no negodīga.

Viens no veidiem ir, ka šajās vietnēs bieži var manīt laika atskaiti piedāvājumam, kad laiks skaitās uz leju - drīz tev beigsies laiks, domā ātri. Mēģinot piespiest patērētāju pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu, kad ir jāpaspēj, kamēr šis piedāvājums ir spēkā. Var saglabāt to vietni, ieiet vēl pēc kāda laika un paskatīties, vai pēc tā laika, kas ir beidzies, vēl aizvien piedāvā. Tad ir tādas vietnes, kurās ik pa laikam lec ārā paziņojumi - tagad persona "x" no pilsētas "y" ir iegādājusies trīs šādas vienības, kas arī liecina, ka šī prece drīz vairs nebūs piedāvājumā un ir jāpaspēj iegādāties."