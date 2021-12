Vienīgajiem bērniem ģimenē bieži tiek piedēvētas negatīvas rakstura īpašības. To, kādēļ vēl mūsdienās sabiedrība pieturas pie pārliecības, ka vienīgie bērni ir sliktāki, un vai tas kādreiz mainīsies, skaidro raidsabiedrība BBC.

19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā psihologi publicēja darbu, kas veidoja sabiedrības izpratni par vienīgajiem bērniem ģimenē. Viņu vidū bija bērnu psihologs Grenvils Stenlijs Hols, kurš kopā ar saviem mācekļiem publicēja aptaujas, kurās tika noteiktas vienīgo bērnu rakstura īpašības. Psihologs rakstīja par to, ka vecāki, kuri samīļo un izklaidē savus vienīgos bērnus, tos padara par pārāk jūtīgiem un narcistiskiem pieaugušajiem. (Holam pieder citāts, ka būt vienīgajam bērnam ir slimība pati par sevi.)

"Adlers bija pirmais psihologs, kurš pētīja un rūpīgi aprakstīja bērnu dzimšanas secību un to, kā ģimenes struktūra ietekmē bērnu attīstību," stāsta psihologs Adrians Mansilla.

"Mūsu kultūrā dominējoša ir ideja, ka ideāla ģimene sastāv no mammas, tēta un diviem bērniem. Vismaz kopš 50. gadiem jebkura novirze no šīs normas ietekmēja cilvēku dzīves," skaidro Sjūzena Ņūmena, ASV sociālā psiholoģe.

Dzjina Sjū, Vašingtonas universitātes antropoloģijas docente, veica pētījumus pirmsskolas izglītības iestādē Šanhajā, kur lielākā daļa skolēnu bija vienīgie bērni savās ģimenēs un nāk no vidusšķiras slāņa. Pētniece atklāja, ka gandrīz divus gadus vecie bērni nekavējoties uztvēra kolektīva prasības - disciplīnu un noteiktus komunikācijas veidus.

"Cilvēki vairs neatvainojas par to, ka viņiem ir tikai viens bērns," saka pētniece. Viņa reti dzird nepatīkamus komentārus par ģimenēm ar vienīgo bērnu. Pētniece atzīmē, ka parasti šādas replikas dzird no vecākajām paaudzēm, kurām ir grūtāk atbrīvoties no dažādiem mītiem.