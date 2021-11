Latvijas Drošāka interneta centrs "drossinternets.lv" pastāv jau kopš 2006. gada, un Maija Katkovska to vada ilgāk nekā 10 gadus. Neskatoties uz to, ka internets jau sen ir pazīstams un brīvi pieejams teju katram, centram ar katru gadu paliek aizvien vairāk darba, gan izglītojot par interneta lietošanu, gan palīdzot novērst nelikumības - lielā skaitā tieši bērnu pornogrāfiju.

Maija Katkovska ikvienam bērnam un jaunietim iesaka pašam domāt par savu privātumu un vecākiem padomāt par to pašu: "Savu bērnu kailfoto nevajag likt, nevajag sūtīt, lai tie paliek privātai lietošanai ģimenes lokā." Viņa norāda, ka nereti nevainīgas fotogrāfijas no pludmales vai pirts, kas ieliktas mammas vai tēta sociālo tīklu profilā, var tikt lejupielādētas un nonākt apšaubāmās platformās, kur tās tiek dalītas tālāk jau kā bērnu pornogrāfija .

Par to, kā vecāki var preventīvi aizsargāt savus bērnus no nokļūšanas interneta varmāku nagos, no cik gadiem vispār būtu ieteicams bērniem uzturēties sociālajos tīklos un kādi ir lielākie mīti par dzimumnoziegumiem internetā un to, cik ātri pats pusaudzis var tikt ar likumu sodīts par aizsūtīto savu "plikbildi", skaties videointerviju ar Latvijas Drošāka interneta centra vadītāju Maiju Katkovsku!