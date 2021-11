VIDEO ⟩ "Tas ir diezgan neparasts putekļu sastāvs parastā pilsētas dzīvoklī." Purvciema iedzīvotājai aizdomas par bīstamiem putekļiem

"Burtiski katru dienu varēju saslaucīt tādu kā miltu kaudzīti uz grīdas. Es pat aizlīmēju ventilācijas lūku vannas istabā, domāju varbūt no turienes rodas putekļi, bet nekas nepalīdz.

Paskatījos mikroskopā putekļu daļiņas, tas bija briesmīgi! Redzēju tādas mazas, asas šķiedriņas. Es sāku domāt, kas tas ir? Vai tad mēs to visu ieelpojam? Man ir aizdomas, ka tas ir diezgan neparasts putekļu sastāvs parastā pilsētas dzīvoklī," stāsta dzīvokļa iemītniece Anda.

Sievietei ir aizdomas, ka putekļi dzīvoklī rodas no lifta šahtas vai no mājai pretī esošā sporta laukuma seguma.

Vides veselības speciālists atzīst, ka ir grūti noteikt iemeslu, no kurienes putekļi uzrodas.

"Manuprāt, putekļi varēja rasties no paneļu šuvēm, vairāk izskatās pēc izolācijas materiāliem. Protams, dzīvojot Rīgā, jārēķinās, ka arī ārpus telpām ir liels daudzums putekļu.

Speciālists uzskata, ka ikdienas uzkopšana un speciālie gaisa filtri būs īstermiņa risinājums, ir jāatrod cēlonis no kurienes tie uzrodas. Tai skaitā vajadzētu izvairīties no lietām, kas uzkrāj putekļus, sevišķi no paklājiem.